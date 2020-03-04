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Сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в стрельбе и драке в метро с выходцами из Африки. На данный момент он отправлен в СИЗО. Там он пробудет до 1 апреля.

Следователи предполагают, что конфликт произошёл 2 марта. Один из зачинщиков в вагоне метро выстрелил из газового пистолета в сторону двух темнокожих мужчин. Полиция решает вопрос об избрании меры пресечения. Также...