Действия фанатов «Зенита» привели к остановке футбольного матча. Болельщики оголили свои торсы после гола игрока сине-бело-голубых. Фанаты «Ахмата» возмутились такими действиями и начали потасовку.
Последние побежали к гостевой трибуне. Главный арбитр остановил игру. Однако инцидент был быстро исчерпан, как только фанаты «Зенита» надели футболки.
Футбольный матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Жирков забил гол в дополнительное время.
NEWS.ru писал ранее, что фанаты московского футбольного клуба «Динамо» опубликовали фотографии баннера, который был изъят полицией перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Спартака». На нём были изображены свиньи.
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