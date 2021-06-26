Футболист-любитель умер в Москве во время матча

В Москве во время игры Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) скончался футболист. Данную информацию в воскресенье, 27 июня, передаёт портал Sport24.

Произошедшее в разговоре с журналистами прокомментировал президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов. Он сказал, что скончавшегося игрока не было в заявке на матч. Не исключено, что его кто-то просто пригласил на игру.

Человек потерял сознание в самом начале матча. Не было ни стыка, ни усталости. Кроме того, игра проходила вечером, уже не было жары, — рассказал глава ЛФЛ.

Смирнов добавил, что игрок получил первую помощь ещё на поле. После этого для него пришлось вызвать реанимобиль.

Ранее стало известно, что во время футбольного матча во французском Марселе один из футболистов был убит выстрелом из огнестрельного оружия, ещё один получил тяжёлое ранение. Об этом сообщает газета La Provence.

Инцидент произошёл на стадионе «Ла Марин» во время встречи любительских команд двух кварталов в 15-м округе Марселя. К месту проведения матча подъехал автомобиль, и находившиеся в нём люди открыли стрельбу по игрокам.