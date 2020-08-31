Фургал в суде заявил о давлении в СИЗО

https://static.news.ru/photo/7ac0883c-eb6e-11ea-90b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде заявил о давлении, оказываемом на него в следственном изоляторе. Он находится под стражей в московском СИЗО «Лефортово».

Вы не представляете, на меня тут сильно давят, — заявил Фургал на заседании Мосгорсуда, в котором участвовал по видеосвязи из «Лефортово».

По словам его защиты, подробнее он выскажется на заседании о продлении меры пресечения, которое должно состояться в Басманном суде Москвы в начале сентября. Ранее он жаловался членам ОНК на информационную блокаду и, в частности, на то, что не может ни поговорить с родственниками, ни получить писем от них.



31 августа Мосгорсуд должен был рассмотреть вопрос об отмене вынесенного в 2005 году постановления следственного отдела хабаровской прокуратуры, прекратившей уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств причастности к убийству бизнесмена Евгения Зори. Если суд встанет на сторону СК, то следствие сможет предъявить ему обвинение по третьему эпизоду. Рассмотрение этой жалобы перенесено на 21 сентября.

Евгений Зоря занимался торговлей продуктами. Он был расстрелян в 2004 году в центре Хабаровска после длительного конфликта с Фургалом.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт.

По решению Басманного суда Москвы он арестован до 9 сентября. Он находится в СИЗО «Лефортово». С момента задержания Фургала в регионе регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновского и членов ЛДПР не пустили к арестованному экс-губернатору. Политик назвал это провокацией.