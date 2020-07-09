https://static.news.ru/photo/988bf2cc-c1d7-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал, — сообщил ТАСС осведомлённый источник.

Фургала этапировали в Москву, в настоящее время он находится в Следственном комитете на допросе. Ему планируют предъявить обвинение в организации серии убийств.

Как писал NEWS.ru, Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).