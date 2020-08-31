Фургал отказался заключить сделку со следствием

https://static.news.ru/photo/3a612d00-eb78-11ea-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, отказался от сделки со следствием.

Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение, — рассказал источник в СК РФ журналистам ТАСС.

По словам собеседника агентства, экс-губернатор отказался, поскольку посчитал это предложение угрозой и давлением со стороны следователей. Согласие на сотрудничество со следствием Фургал воспринимает как признание вины.

Ранее находящийся в московском СИЗО «Лефортово» Фургал заявил об оказываемом на него давлении. Адвокат бывшего чиновника сообщил, что подробнее экс-губернатор выскажется на заседании по продлению меры пресечения в Басманном суде Москвы. Об этом писал NEWS.ru.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске, а затем перевезли в Москву. По версии следствия, чиновник в период с 2004 по 2005 год организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против бывшего губернатора дали показания другие фигуранты дела, сам Фургал не признаёт свою вину.