Фура с соляной кислотой опрокинулась под Архангельском

https://static.news.ru/photo/e27bcf9e-a36b-11eb-b130-96000091f725_660.jpg Фото: arh112.ru

Фура с соляной кислотой съехала в кювет и перевернулась в Архангельской области, вещество из пробитой бочки вылилось на землю. Авария произошла на автотрассе М-8 в 250 километрах от региональной столицы неподалёку от деревни Почтовой на границе Холмогорского и Виноградовского районов, сообщает региональная диспетчерская служба.

Тягач Volvo вёз в Архангельск 88 бочек кислоты по 250 литров каждая, общая масса составляла 22 тонны. 10 бочек опрокинулись, одна из них оказалась пробита, химикат вылился на землю.

По словам водителя, ДТП произошло из-за резкого ухудшения самочувствия.

Мне плохо стало, с головой что-то. Потерял сознание, очнулся — лежу в кювете на боку. Хорошо хоть на встречку не ушёл и ни в кого не врезался, — рассказал мужчина.

На место аварии незамедлительно выехали экстренные службы сразу нескольких районов — пожарные из Виноградовского района и из Емецка, холмогорские медики, а также оперативные сотрудники областной службы спасения из Архангельска.

Химикат полили пенообразователем для локализации розлива. После этого спасатели принялись смывать кислоту с поверхности.

Водителю, 41-летнему жителю Сызрани, госпитализация не потребовалась, так как травм он не получил.

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