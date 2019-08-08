https://static.news.ru/photo/6a34852a-b9bc-11e9-8236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора «Кресты-2» виновны как минимум в том, что не пресекли избиения заключённого. Ранее правозащитники сообщили, что в этом СИЗО действуют так называемые пресс-хаты, в которых «активисты» с ведома руководства избивают других заключённых для дачи определённых показаний.

Тут уже наши сотрудники по определению виноваты. Мы установим этих всех лиц и тоже на них материалы передадим в следственные органы, — заявил радиостанции «Говорит Москва» Максименко.

По его словам, пострадавший отказывается писать заявление не только на других заключённых, но и на сотрудников ФСИН. А причиной его избиения мог стать конфликт из-за сигарет с соседями по камере. Однако Максименко заверил, что сотрудники СИЗО не уйдут от ответственности хотя бы за то, что не пресекли избиения, и за то, что у заключённых был телефон, на который велась съёмка.

Как писал News.ru, правозащитный проект Gulagu.net опубликовал материал, в котором говорилось, что в петербургском СИЗО «Кресты-2» действуют три «пресс-хаты», где активисты пытают заключённых. По его данным, администрация тюрьмы это поощряла. Во ФСИН отметили, что петербургское учреждение регулярно посещают представители Общественной наблюдательной комиссии, чтобы исключить случаи пыток или жестокого обращения с людьми.