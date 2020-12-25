ФСИН обещала наказать пытавших заключённого кипятильником в Иркутске

https://static.news.ru/photo/ff46a184-46c9-11eb-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СИЗО-1 Иркутска заключённые совершили насильственные действия по отношению к уроженцу Тувы. 29-летнего заключённого Кежика Ондара изнасиловали с помощью включённого кипятильника. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН, пообещав наказать виновных в пытках.

ГУ ФСИН России по Иркутской области проведёт тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего в СИЗО-1 инцидента с осуждённым О. Все виновные в этом лица будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Материалы будут направлены в СУ СК РФ по Иркутской области для принятия правового решения, — сказано на сайте ведомства.

До этого в управлении тюремной службы заявляли, что «телесные повреждения» заключённый получил «в результате конфликтной ситуации, возникшей между осуждёнными в камере». После этого его перевели из СИЗО-1 в больницу при ИК-6 в Иркутске.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, — заверяли в управлении ФСИН.

Сестра Кежика Ондара сообщала, что подвергшийся пыткам молодой человек перенёс уже две операции на кишечнике и стал инвалидом. На него якобы «оказывают давление с целью отказа от показаний следователям и прокурорам».

Как писал NEWS.ru со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина, сотрудники одного из учреждений иркутского управления ФСИН жестоко поиздевались над заключённым Кежиком Ондаром, отбывающим наказание за кражу. Сидельца пытались изнасиловать с применением включённого кипятильника, который во время экзекуции взорвался.