Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) проверят аппарат в петербургском СИЗО «Кресты-2» после сообщений об избиениях заключённых.
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Во ФСИН отметили, что петербургское учреждение регулярно посещают представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), чтобы исключить случаи пыток или жестокого обращения с людьми. Об этом говорится в сообщении на официальном
Как писал News.ru, суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему замглавы ФСИН Николаю Баринову. Он обвиняется по части 4 статьи 290 УК за взяточничество при строительстве СИЗО «Кресты-2».