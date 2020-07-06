ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

https://static.news.ru/photo/5ada82c6-c034-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Задержанного в Москве советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО. По версии ФСБ, он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, — говорится в пресс-релизе ФСБ РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

Как заявляют в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До этого он был журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» (написана в соавторстве) от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей поколения 4++ Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

При этом через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. А в мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом, который был заключён ещё в 2018 году. В частности, информация об этом появилась на сайте «Вести.ру» и у ТАСС.

Как отмечает РБК, по словам одного из знакомых Сафронова, после выхода той статьи его вызывали на беседу в ФСБ, за несколько лет до этого Сафронова также опрашивали в ФСБ по поводу другого его материала.

Из «Коммерсанта» Сафронов ушёл весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ним издание тогда покинул весь отдел политики, писал NEWS.ru.

Должность в «Роскосмосе» бывший журналист получил в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.



