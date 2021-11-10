ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. Он уже арестован, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Суд уже отправил подозреваемого, имя которого не называется, в СИЗО.

Федеральной службой безопасности пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что по данным ФСБ, он с 2017 по 2018 год собирал и передавал СБУ сведения, касающиеся гостайны, в том числе сведения о сотрудниках органов ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме шпионажа).

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам колонии строгого режима обвиняемого в шпионаже, который передал Украине сведения, составляющие государственную тайну. Осуждённый является гражданином Украины. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.