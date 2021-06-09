ФСБ задержала замминистра Свердловской области

https://static.news.ru/photo/d23d18a4-c9cc-11eb-ac11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали первого замглавы министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елену Николаеву. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на собственный источник.

Задержание связывают с расследованием уголовного дела, которое ведёт СК РФ по региону. Уточняется, что оно может быть связано с нарушениями при строительстве БЦ «Тургенев» в Екатеринбурге.

Оперативно-следственные мероприятия были проведены в ночь с 9 на 10 июня по десяти адресам, — заявил источник.

Он подчеркнул, что было задержано 10 человек, в том числе замглавы МУГИСО. Меру пресечения фигурантам дела изберут завтра, 11 июня. В издании также уточнили, что экс-главы ведомства Алексея Пьянкова среди задержанных нет.

Замгубернатора Сергей Зырянов, который курирует МУГИСО, отказался комментировать ситуацию. Официальный представитель СУ № 4 СК РФ Эрнест Кочетков не ответил на звонок журналистов.

Дело МУГИСО ведётся с 2016 года. Первым «пунктом» в нём стала взятка в размере 31,5 млн рублей. Позднее к делу приобщили новые сведения.

Ранее в уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным.