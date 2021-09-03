ФСБ задержала высокопоставленного таможенника по обвинению в коррупции

Федеральная служба безопасности провела задержание высокопоставленного челябинского таможенника Сухроба Лутфуллоева по обвинению в получении взятки в сумме $66 тысяч. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, обвиняемый за деньги покрывал контрабанду товаров из Китая в Россию через участок земли, находящийся на границе РФ и Казахстана. Лутфуллоев выступал посредником между коррумпированной администрацией таможни и частным предпринимателем-контрабандистом. По предварительным данным, с помощью этой схемы через границу удалось незаконно пропустить около 600 автомобилей, а сотрудники таможни заработали на преступных махинациях порядка $420 тысяч.

В ближайшее время московский суд изберёт в отношении Лутфуллоева подходящую меру пресечения по обвинению в статье «Мошенничество».

Ранее сотрудники ФСБ задержали мошенников, дававших взятки полицейским за своевременную информацию о трупах.