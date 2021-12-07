ФСБ задержала призывавшего к насилию над силовиками подростка-анархиста

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали подростка-анархиста, призывавшего к насилию над силовиками. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) силового ведомства, молодой человек изготавливал взрывчатку и планировал устроить «резонансные акции».

Задержанным оказался 16-летний учащийся одного из средних специальных учебных заведений.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ярославской области пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подросток участвовал в закрытых чатах Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан, где призывал к насильственным действиям в отношении правоохранителей, а также планировал совершение резонансных акций. Кроме того, для осуществления своих целей он изготавливал взрывчатые вещества.

В марте сообщалось, что троим школьникам-анархистам из города Канска Красноярского края, задержанным ФСБ ещё в июне 2020 года после расклейки листовок против социального расслоения и репрессий, следствие изменило обвинение. Вместо «участия в террористическом сообществе» Никите Уварову, Денису Михайленко и Богдану Андрееву вменили изготовление и хранение взрывных веществ. Кроме того, они проходят по делу о «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».