ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

ФСБ задержала 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Школьник планировал захватить здание с использованием взрывного устройства и «коктейлей Молотова».
Федеральной службой безопасности задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу, — сообщили ТАСС в пресс-службе.
В ходе обысков у подростка изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. У него нашли записи вооружённых нападений на образовательные учреждения в разные годы.
Ранее готовившего нападение на школу подростка задержали в Тюменской области. Как писал NEWS.ru, у него нашли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа. Кроме того, силовики изъяли аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».