ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

https://static.news.ru/photo/1f8edeaa-aee2-11ea-a0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ задержала 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Школьник планировал захватить здание с использованием взрывного устройства и «коктейлей Молотова».

Федеральной службой безопасности задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ходе обысков у подростка изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. У него нашли записи вооружённых нападений на образовательные учреждения в разные годы.

Ранее готовившего нападение на школу подростка задержали в Тюменской области. Как писал NEWS.ru, у него нашли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа. Кроме того, силовики изъяли аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».