https://static.news.ru/photo/8bfeba18-22f8-11ea-bfb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве, задержали во время интервью. Об этом сообщила корреспондент Baza Анна Никитина. По её словам, женщину увезли на допрос в Москву.

Инцидент произошёл в квартире в Подольске, где проживал стрелок. Журналистка находилась там в то время, когда нагрянула следственная группа. Ей велели выключить телефон и запретили выходить на связь с редакцией, передаёт сайт радиостанции «Говорит Москва».

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Ранее тренер стрелкового клуба, где занимался Манюров, рассказал об одной странности. По словам Олега Соловича, стрелок занимался в клубе всего три месяца и во время стрельб всегда был облачён в чёрный плащ с капюшоном. На замечания тренеров снять одежду он не реагировал, писал NEWS.ru.