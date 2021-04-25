ФСБ задержала главу полиции Омска

https://static.news.ru/photo/7ef104b6-a65f-11eb-86f1-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали главу управления МВД по Омску за крупную взятку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Предполагается, что сумма взятки составила 3,5 млн рублей — её задержанный через посредников получил от некоего бизнесмена. Взамен же глава УМВД обещал общее покровительство делам предпринимателя. Действовал он совместно с руководителем структурного подразделения УМВД по Омску.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере».

По версии следствия, начальник УМВД по Омску совместно со своим подчинённым получили через посредника от предпринимателя в виде взятки свыше 3,5 миллиона рублей за общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя, — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали с поличным. Им предъявлено обвинение, фигурантов арестовали на два месяца.

Ранее трёх сотрудников полиции задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки в размере 12 млн рублей. По версии следствия, правоохранители вымогали у потерпевшего внушительную сумму, за которую обещали посодействовать в расследовании благодаря своим полномочиям.