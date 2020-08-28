ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти российских регионах

В пяти регионах РФ в результате спецоперации, проведённой ФСБ, задержаны финансисты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идёт о ячейке, члены которой собирали и переправляли средства на нужды запрещённой организации. Группировка действовала на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа,
Проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, — говорится в сообщении.
Задержанные — граждане РФ, причастные к деятельности преступников, ранее уже осуждённых за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии. В ходе обысков ФСБ обнаружила у них средства коммуникации и платёжные инструменты. В отношении россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Спецоперация по их задержанию проводилась совместно с МВД РФ, Следственным комитетом, Росфинмониторингом и Росгвардией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), который занимался её финансированием, а также вербовкой боевиков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен