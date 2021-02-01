ФСБ задержала 43 подпольных оружейника в 19 регионах страны

https://static.news.ru/photo/e7c88648-6524-11eb-b778-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории 19 регионов России сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 43 подпольных оружейника. Спецслужба изъяла у преступников почти 200 единиц оружия. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили представители ЦОС ФСБ.

Преступная деятельность подпольных оружейников была пресечена в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

Операции проводились сотрудниками ФСБ совместно со специалистами из МВД и росгвардейцами. В результате были задержаны 43 человека. Каждый из них оказался причастным к восстановлению боевых свойств оружия и сбыту. Следственные действия провели по адресам проживания подпольных оружейников.

В результате из незаконного оборота изъяты 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллимитровая пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, — цитирует сообщение ТАСС.

Также в ЦОС ФСБ добавили, что спецслужба пресекла деятельность 28 подпольных мастерских. Там преступники занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в Башкирии. Был задержан гражданин России, готовивший нападение на территории республики.