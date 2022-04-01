ФСБ задержала 10 пособников исламистов, собиравших деньги для боевиков

Сотрудники ФСБ России задержали в девяти российских регионах 10 пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержания прошли в Дагестане, Ингушетии, Волгоградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.

Пресечена деятельность десяти пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей в Сирии, — сказали в ФСБ.

По информации ФСБ, задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые впоследствии под прикрытием благотворительности перенаправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанных средства коммуникации и платёжные инструменты. В отношении подозреваемых завели уголовные дела за содействие террористической деятельности. Сейчас расследование дел продолжается.

В конце марта в Уфе задержали четырёх россиян, которых заподозрили в причастности к подготовке вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде терроризма. У них изъяли экстремистскую литературу, гранаты, радиостанции, средства коммуникации, самодельные зажигательные устройства, а также одежду и средства, предназначенные для использования в полевых условиях.