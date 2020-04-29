ФСБ выявила в 22 регионах РФ подпольных оружейников

https://static.news.ru/photo/a083b092-1ebb-11ea-9420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ФСБ выявила и пресекла в ходе масштабной операции деятельность подпольных оружейников в 22 регионах России, а также закрыла семь мастерских по модернизации оружия в боевое.

… изъято 95 единиц огнестрельного оружия — автоматы, пистолеты- пулеметы, винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы, а также 17 кг взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тыс. патронов, 167 артиллерийских боеприпасов, 16 приспособлений для бесшумной стрельбы, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ и МВД выявили и пресекли контрабанду платины, палладия и родия из России в Германию. Вывозом драгоценных металлов занимались россияне и литовцы.