ФСБ выложила видео задержания в Крыму украинских шпионов

https://static.news.ru/photo/ee030746-7f1e-11ea-ba54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральная служба безопасности распространила видео задержания в Крыму двух лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

Как следует из ролика, российскую военнослужащую и гражданина Украины задержали дома. У них провели обыск, в ходе которого силовики нашли банковские карты и контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

По данным ведомства, их вербовкой занимался украинский полковник Олег Ахмедов. Россиянку подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну.