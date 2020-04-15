ФСБ выложила видео задержания в Крыму украинских шпионов

Федеральная служба безопасности распространила видео задержания в Крыму двух лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.
Как следует из ролика, российскую военнослужащую и гражданина Украины задержали дома. У них провели обыск, в ходе которого силовики нашли банковские карты и контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.
По данным ведомства, их вербовкой занимался украинский полковник Олег Ахмедов. Россиянку подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну.
Крым был присоединён к России после революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. В регионе прошёл референдум. Президент РФ Владимир Путин
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