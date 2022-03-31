ФСБ заявила о задержании в Крыму российского шпиона, работающего на Украину

ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь. Отмечается, что в момент задержания мужчина пытался выехать на территорию Украины.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины. В марте 2022 года был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации, — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, задержанный 51-летний мужчина проходил военную службу в ДНР. Также сотрудники органов выяснили, что в последнее время он проживал в Крыму, откуда постоянно поддерживал контакт с украинскими спецслужбами. В данный момент устанавливается его причастность к шпионажу и государственной измене.

25 марта сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Москве украинского шпиона — уроженца Харькова по кличке Малыш. Сообщается, что разведчик проводил слежку за журналистами Украины и российскими политологами и имел двойное гражданство Украины и Польши.