ФСБ: украинский корабль «Донбасс» не реагирует на требования

Корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплавания в указанной зоне. При этом на требования изменить курс не реагирует, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Украина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала, уточнили в службе.

В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утверждёнными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было, — сказано в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, корабль был в рейде, затем вышел из порта Мариуполь и выдвинулся в Керченский пролив. Его ещё в 13:45 предупредили о том, что судно должно соблюдать законодательство России и заранее подавать заявки на передвижение в этом районе.

После этого украинский корабль передал сообщение береговой охране РФ, что следовать через Керченский пролив якобы не собирается.

В ноябре 2018 года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России. ФСБ открыла по ним огонь. Но Украина заявил, что Россию уведомляли о проходе судов. В итоге ФСБ завела уголовное дело о нарушении госграницы.