https://static.news.ru/photo/40122086-6d03-11ea-a94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБТ РФ /РИА Новости

На Сахалине задержали двух подростков, планировавших устроить вооружённое нападение на техникум.

По данным ФСБ, у задержанных студентов 2002 и 2003 годов рождения были изъяты обрез с патронами, самодельные бомбы, взрывчатка и промышленный детонатор. О нападении на учебное заведение стало известно из их дневников.

В настоящее время учащиеся обвиняются по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», пишет «Подъём».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трёх боевиков, готовивших теракт. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. На месте перестрелки с бандитами было обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство.