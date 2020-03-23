На Сахалине задержали двух подростков, планировавших устроить вооружённое нападение на техникум.
По данным ФСБ, у задержанных студентов 2002 и 2003 годов рождения были изъяты обрез с патронами, самодельные бомбы, взрывчатка и промышленный детонатор. О нападении на учебное заведение стало известно из их дневников.
В настоящее время учащиеся обвиняются по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трёх боевиков, готовивших теракт. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. На месте перестрелки с бандитами было обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство.
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