ФСБ: россияне попытались слить данные зарубежной разведке

Три жителя Челябинской области пытались связаться с иностранными разведками, чтобы «слить» им секретные сведения об охране ядерных объектов в регионе. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на ФСБ.

Три жителя Челябинской области с октября 2019 года пытались наладить контакты с иностранными спецслужбами, — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что россияне отделались сравнительно легко, так как на иностранную разведку они не вышли, зато напоролись на российских контрразведчиков. В результате, челябинцам вынесли официальные предостережения. В случае повторного нарушения их будут судить по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе и задержали сторонника террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Он является местным жителем 1995 года рождения. По заданию боевиков он занимался подготовкой взрыва на одном из объектов правоохранительных органов.