ФСБ России показало кадры задержания сторонников нацисткой группировки «МКУ

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала кадры задержания членов молодёжной националистической группировки «МКУ», пишет РИА Новости. Один из приспешников нацгруппировки рассказали о том, что узнал о деятельности «МКУ» благодаря TikTok-каналу преступной организации.

Благодаря TikTok-каналу узнал об организации «МКУ» и перешёл в её Telegram. Позже подписался и увидел там много праворадикальных фотографий и видео с насильственными действиями над людьми, — признался один из сторонников «МКУ».

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержаны 60 сторонников украинского молодёжного неонацистского объединения «МКУ» в 23 регионах России. В ведомстве напомнили, что группировка МКУ была организована гражданином Украины Егором Красновым под контролем украинских спецслужб. Цель преступного объединения — террористические акты, массовые убийства и экстремистские преступления в России.

В Петербурге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. По предварительным данным, он отправил на сайт «Бессмертный полк» фото одного из руководителей нацистской Германии Йозефа Геббельса, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти.