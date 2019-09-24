https://static.news.ru/photo/14f57126-dee4-11e9-a13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ РФ по Воронежской области утром 24 сентября начали оперативно-розыскные мероприятия в здании Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ).

Идёт обследование помещений, проверяют финансово-хозяйственную деятельность, уголовного дела пока нет, — передаёт « Коммерсант » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый заместитель генерального директора учреждения Валерий Крюков подтвердил изданию, что в здании работают силовики.

В июле сотрудники НИИЭТ обратились в Генеральную прокуратуру страны и головные структуры с жалобой на некомпетентность временного руководства. После этого проверку института начал его учредитель — ООО «Элемент», а также прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. А в 2018 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техническое перевооружение НИИ, ущерб превысил 92 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проходили обыски. Кроме того, в подведомственном ему Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики также работали сотрудники ФСБ. Мероприятия связаны с деятельностью управления автодорог региона.