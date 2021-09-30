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ФСБ пресекла теракт во Владивостоке

09:55, 30 сентября 2021
ФСБ пресекла теракт во Владивостоке Фото: fsb_rossii_official/instagram.com
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Сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке, который готовил один из лидеров местного неонацистского объединения «Правые Приморья». Как сообщает РИА Новости, задержанный планировал устроить взрыв с целью повлиять на миграционную политику в стране.

Задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, — сообщили в ФСБ.

В ходе обыска силовики изъяли у злоумышленника компоненты взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и холодное оружие. В отношении него было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее сотрудники ФСБ сумели предотвратить теракт в Башкирии, задержав в Уфе пятерых участников неонацистской группировки. У них изъяты самодельные взрывные устройства, холодное оружие, а также портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика. Предполагается, что они намеревались совершить преступление на одном из объектов правоохранительных органов.

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