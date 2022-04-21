В ФСБ заявили о предотвращении диверсии ВСУ против российского гумконвоя
Захар Чайченко
Захар Чайченко
10:17, 22 апреля 2022
Архивное фотоФото: Национальный антитеррористический комитет
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В ФСБ РФ заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины против гуманитарного конвоя. Сообщается, что подрывники заминировали автомобиль по заданию СБУ, пишет ТАСС. Также в агентстве уточнили, что представители российских спецслужб изъяли 42 взрывчатки, около 5 тысяч патронов, подрывную машинку ПМ-4 и приборы ночного видения. Помимо этого, оперативниками был найден арсенал самодельных взрывных устройств, гранат и таймеров.
ФСБ в ходе проведения специальной военной операции до демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной ВС России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля, — сказано в сообщении.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Крыму теракт на железной дороге. Его подготовкой занимался гражданин России, являющий сторонником группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
В ФСБ уточнили, что задержанный действовал по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Данное формирование принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.