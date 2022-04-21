18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Происшествия

В ФСБ заявили о предотвращении диверсии ВСУ против российского гумконвоя

10:17, 22 апреля 2022
В ФСБ заявили о предотвращении диверсии ВСУ против российского гумконвоя Архивное фото Фото: Национальный антитеррористический комитет
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В ФСБ РФ заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины против гуманитарного конвоя. Сообщается, что подрывники заминировали автомобиль по заданию СБУ, пишет ТАСС. Также в агентстве уточнили, что представители российских спецслужб изъяли 42 взрывчатки, около 5 тысяч патронов, подрывную машинку ПМ-4 и приборы ночного видения. Помимо этого, оперативниками был найден арсенал самодельных взрывных устройств, гранат и таймеров. 

ФСБ в ходе проведения специальной военной операции до демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной ВС России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля, — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Крыму теракт на железной дороге. Его подготовкой занимался гражданин России, являющий сторонником группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В ФСБ уточнили, что задержанный действовал по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Данное формирование принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео