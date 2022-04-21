В ФСБ заявили о предотвращении диверсии ВСУ против российского гумконвоя

Фото: Национальный антитеррористический комитет

По факту пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело будут расследовать военные следователи.

[Дело] возбуждено по ч. 3 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре...