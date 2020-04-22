ФСБ предотвратила нападение подростка на школу под Тюменью

https://static.news.ru/photo/b215db5c-8467-11ea-bae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

ФСБ задержала 18-летнего юношу, который готовил вооружённое нападение на школу в Тюменской области.

Задержан житель Тюменской области 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на одно из учебных заведений региона, — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

При задержании у него нашли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа. Кроме того, силовики изъяли аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение на красноярскую школу. Был задержан подросток 2006 года рождения. У него изъяли самодельное взрывное устройство, а также личные дневники с записями о планируемом преступлении.