ФСБ показала видеоролик с задержанием школьника в Красноярске

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеоролик с задержанием ученика одной из красноярских школ. Он планировал совершить теракт.
На записи показано, как оперативники проникают в жилище подростка. Они задерживают школьника и проводят обыск со служебными собаками. В результате операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили обрез с патронами и самодельные взрывные устройства.
На данный момент подросток доставлен в участок. Остальные детали неизвестны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские задержали двух подростков из Керчи. Они занимались подготовкой терактов в образовательных учреждениях города.
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