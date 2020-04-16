ФСБ показала видеоролик с задержанием школьника в Красноярске

https://static.news.ru/photo/236d717a-7fe5-11ea-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеоролик с задержанием ученика одной из красноярских школ. Он планировал совершить теракт.

На записи показано, как оперативники проникают в жилище подростка. Они задерживают школьника и проводят обыск со служебными собаками. В результате операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили обрез с патронами и самодельные взрывные устройства.

На данный момент подросток доставлен в участок. Остальные детали неизвестны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские задержали двух подростков из Керчи. Они занимались подготовкой терактов в образовательных учреждениях города.