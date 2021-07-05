ФСБ показала видео ликвидации боевиков, готовивших теракты в России

ФСБ и СК РФ показали кадры спецоперации по ликвидации и задержанию боевиков, готовивших теракты в России. В частности, экстремисты планировали устроить теракты в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.

Серия терактов планировалась участниками запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». Ещё на прошлой неделе сообщалось о задержании нескольких радикалов, однако до этого не было известно, что они как-то связаны между собой.

В результате силовикам во время спецоперации пришлось ликвидировать шесть боевиков, ещё двоих задержали. В частности, в Москве боевик «Исламского государства» готовил взрыв самодельной бомбы в общественном месте.

Ранее стало известно, что главарь террористической ячейки, которая планировала совершение ряда терактов в Москве, приговорён к 21 году лишения свободы. Вердикт вынес 2-й Западный окружной военный суд, признав мужчину виновным в попытке организации терактов.