ФСБ обвинила ГУ разведки Украины в диверсии на газопроводе Крыма

Сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления. Об этом сообщает ТАСС.
По имеющимся данным, фигурантам дела
Ранее, 23 августа, трое подозреваемых, один из которых - бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ), Нариман Желялов, намеренно повредили газопровод в крымском селе Перевальное с помощью взрывного устройства. Они были арестованы и дали на камеру признательные показания: по словам одного из преступников, операцией руководил некий "Саид", который, по версии ФСБ, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.