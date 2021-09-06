16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

ФСБ обвинила ГУ разведки Украины в диверсии на газопроводе Крыма

09:53, 07 сентября 2021
ФСБ обвинила ГУ разведки Украины в диверсии на газопроводе Крыма Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, фигурантам дела пообещали около $2 тысяч за исполнение диверсии.

Ранее, 23 августа, трое подозреваемых, один из которых - бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ), Нариман Желялов, намеренно повредили газопровод в крымском селе Перевальное с помощью взрывного устройства. Они были арестованы и дали на камеру признательные показания: по словам одного из преступников, операцией руководил некий "Саид", который, по версии ФСБ, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео