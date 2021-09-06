ФСБ обвинила ГУ разведки Украины в диверсии на газопроводе Крыма

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело, чтобы установить обстоятельства пропажи двух 10-летних девочек в городе Киселёвске. Одноклассницы не вернулись домой 6 сентября, и где они сейчас, неизвестно, сообщила пресс-служба СК.

Ночью родители обратились в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются...