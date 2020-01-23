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В экстренные службы Москвы поступило анонимное сообщение, что телецентр «Останкино» находится под угрозой взрыва. Об этом в пятницу, 24 января, NEWS.ru стало известно от информированного источника.

Телецентр находится в столице по адресу: улица Академика Королёва, дом 12. В настоящее время информация об эвакуации людей из «Останкино» отсутствует. Специалисты экстренных служб осматривают здание на предмет наличия внутри...