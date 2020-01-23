Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб оборудовал на территории полуострова схроны со взрывчаткой.
В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти кг, — передаёт ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Как ранее писал NEWS.ru, Центр общественных связей ФСБ сообщил о получении признательных показаний от двух граждан России. Мужчины, которые занимались подготовкой терактов на новогодние праздники в Санкт-Петербурге, рассказали на допросе подробности преступления.
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