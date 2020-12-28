ФСБ обнаружила почти 300 кг кокаина в подмосковном тайнике

https://static.news.ru/photo/29142896-49a5-11eb-a452-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Кадр из видео/ЦОС ФСБ РФ

В рамках совместной операции с США ФСБ России изъяла 330 кг кокаина, из них 295 кг были спрятаны в тайнике в Подмосковье.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, масштабная спецоперация совместно с минюстом США проводилась в несколько этапов. В результате совместных действий была пресечена противоправная деятельность транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию России и в другие европейские государства.

Во время первой совместной операции в мае был задержан наркокурьер в Санкт-Петербурге. У него изъяли килограмм кокаина. Тогда же силовики установили активных членов организованной преступной группы. В июне во время попытки сбыть крупную партию наркотиков на территории Москвы были задержаны с поличным участники и один из организаторов наркоОПГ. Было изъято 34 кг кокаина.

В феврале 2018 года МИД России сообщил о совместной операции российских и аргентинских силовиков по пресечению поставки крупной партии наркотиков в Европу. В одном из зданий посольства РФ в Аргентине была найдена партия кокаина весом 362 кг.

Позже выяснилось, что она принадлежит бывшему завхозу и сантехнику дипмиссии Али Абянову, который уже завершил командировку к тому времени. В 2017 году он и ещё двое фигурантов дела, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, были задержаны в России, а в Германии — предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Им были предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы. Вину никто из них так и не признал. В апреле 2019 года следствие было завершено, писал NEWS.ru.