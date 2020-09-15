ФСБ обещает показать Сафронову материалы, которые тот якобы передал Чехии

https://static.news.ru/photo/cb675018-f758-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователь ФСБ Александр Чабан обещал показать обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову материалы, которые тот якобы передавал чешской разведке. Об этом сообщил адвокат бывшего журналиста, а ныне советника главы Роскосмоса Иван Павлов.

Следователь Чабан устно сообщил защите, что удовлетворил ходатайство Сафронова, в котором тот просил допросить его, предварительно показав те материалы, которые он, по мнению следствия, передавал чешской разведке. Таким образом, мы ожидаем, что следствие, наконец, продемонстрирует нам ту информацию, в передаче которой обвиняют Сафронова, после чего наш подзащитный сможет дать показания, — приводит ТАСС слова защитника.

9 сентября следователю Чабану было направлено ходатайство от «узника „Лефортово“» — так себя называет сам Сафронов. В обращении он попросил разъяснить ему суть предъявленных обвинений. По словам Сафронова, единственное, что он смог усвоить из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, это то, что он «когда-то, кому-то, при невыясненных обстоятельствах» якобы сообщил «некую государственную тайну», о которой сам не имеет ни малейшего представления. В ходатайстве экс-журналист утверждает, что он никогда не имел доступа к гостайне, а всю информацию получал из открытых источников.

ФСБ обвиняет Сафронова в работе на Чехию с 2012 года (тогда он был журналистом). Речь идёт о передаче в корыстных целях информации о поставках вооружения африканским странам. При этом отмечается, что конечным получателем шпионских данных является Вашингтон. Сам Сафронов при этом вину признавать отказался.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Сафронову до декабря. Его задержали 7 июля.