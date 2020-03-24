Правоохранители пресекли деятельность крупной хакерской группировки, действовавшей на территории России. Злоумышленники похищали данные россиян для доступа к их кредитным картам и продавали их в Сети.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что в Сеть утекла база клиентов московских магазинов и ресторанов. Основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян заявил, что нашёл в открытом доступе личные данные клиентов сервиса «Премиум Бонус», который используется ресторанами и кафе для функционирования программы лояльности клиентов.
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