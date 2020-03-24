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Правоохранители пресекли деятельность крупной хакерской группировки, действовавшей на территории России. Злоумышленники похищали данные россиян для доступа к их кредитным картам и продавали их в Сети.

Как сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на ФСБ, оперативные мероприятия проходили в 11 регионах, всего было задержано более 30 человек. Многие из них осуществляли свою преступную деятельность в Ленинградской, Московской, Тамбовской и Калужской областях.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сеть утекла база клиентов московских магазинов и ресторанов. Основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян заявил, что нашёл в открытом доступе личные данные клиентов сервиса «Премиум Бонус», который используется ресторанами и кафе для функционирования программы лояльности клиентов.