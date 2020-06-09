ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/11ac3388-ab03-11ea-97ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной мастерской в Комсомольске-на-Амуре, в которой пистолеты и автоматы переделывались для стрельбы боевыми патронами.

Злоумышленники использовали охолощенное оружие — предназначенное для стрельбы холостыми патронами, — которое после модификации становилось боевым.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ, в ходе обысков было изъято четыре единицы оружия, оборудование и более тысячи патронов.

Мастерскую организовал 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Его задержали в мае 2020 года. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.

NEWS.ru писал, что в ФСБ выявило в десяти регионах России 13 незаконных оружейных мастерских. В общей сложности было изъято 188 единиц огнестрельного оружия. Среди них: 10 пулемётов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулемётов, 55 винтовок и карабинов.