ФСБ изъяла более 400 кг чёрной икры в Москве

https://static.news.ru/photo/aaf4f914-b1ff-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: bkwine.com/Danita Delimont/Global Look Press

Сотрудники ФСБ пресекли межрегиональный канал поставки контрабандной чёрной икры. В рамках расследуемого Пограничным управлением ФСБ Дагестана уголовного дела была обнаружена крупная партия дорогого деликатеса в одном из частных домовладений в Москве.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, было изъято более 400 килограммов чёрной икры без документов, подтверждающих законность её происхождения. Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства подтвердило принадлежность икры к осетровым видам. Подозреваемые задержаны. Информации об их личностях не сообщается.

Предварительный ущерб от незаконной деятельности контрабандистов может превышать 150 млн рублей. Проводятся следственные действия.

Как писал NEWS.ru ранее, бизнесмену из Петербурга мошенники продали 13 кг пластмассовых шариков под видом чёрной икры. Неизвестные позвонили главе компании по продаже морепродуктов с предложением о выгодной сделке. Предприниматель согласился, и стороны встретились в офисе, где договорились о поставке 13 кг чёрной икры. Позже покупателю были переданы 26 контейнеров с фальсификатом. Бизнесмен заплатил за них 234 тысячи рублей, но качество икры проверять на месте не стал. После встречи петербуржец всё же решил попробовать продукт и обнаружил, что все контейнеры наполнены несъедобными шариками из полимерного материала.