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ФСБ изъяла более 80 единиц оружия у подпольной группировки

10:30, 02 сентября 2020
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности провела операцию в девяти регионах страны, в рамках которой была пресечена деятельность шести подпольных оружейных мастерских и удалось изъять 83 единицы незаконно произведенного оружия.

В результате операции были задержаны 20 подпольных оружейников.

Они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта, — цитирует Life официальное заявление ФСБ.

ФСБ изъяла у подозреваемых такие типы оружия, как «АК-103», «АКС-74У», винтовки и карабины «Мосина», ССК, СВТ, AR-15, Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, СПШ, Glock, «Наган», пистолеты-пулемёты ППШ и ППС, а также более 5 тыс. патронов, 16 гранат, штык-ножи и прочее.

Среди задержанных — жители Республики Крым, Краснодарского края, Воронежской, Кемеровской, Московской, Ленинградской, Свердловской и Томской областей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативники ФСБ задержали финансистов запрещённой в РФ террористической организации ИГ в пяти регионах России.

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