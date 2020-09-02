ФСБ изъяла более 80 единиц оружия у подпольной группировки

https://static.news.ru/photo/b9a16580-ecef-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности провела операцию в девяти регионах страны, в рамках которой была пресечена деятельность шести подпольных оружейных мастерских и удалось изъять 83 единицы незаконно произведенного оружия.

В результате операции были задержаны 20 подпольных оружейников.

Они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта, — цитирует Life официальное заявление ФСБ.

ФСБ изъяла у подозреваемых такие типы оружия, как «АК-103», «АКС-74У», винтовки и карабины «Мосина», ССК, СВТ, AR-15, Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, СПШ, Glock, «Наган», пистолеты-пулемёты ППШ и ППС, а также более 5 тыс. патронов, 16 гранат, штык-ножи и прочее.

Среди задержанных — жители Республики Крым, Краснодарского края, Воронежской, Кемеровской, Московской, Ленинградской, Свердловской и Томской областей.