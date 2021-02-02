Французского полицейского ранил в пах мужчина с саблей

Полицейский во Франции получил ранения от мужчины, который был вооружён саблей. Нападение на правоохранителя произошло на территории Нанта. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили представители местной полиции.
Как рассказали французские правоохранители, их патруль вступил в противостояние с мужчиной, который находился в крайне возбуждённом состоянии. Он был вооружён саблей, которую и пустил в ход, когда полиция принялась его задерживать. В итоге один из силовиков был ранен в бедро и в область паха.
На место происшествия полиция приехала после вызова, связанного с супружеской ссорой. Инцидент произошёл в субботу, 30 января. Агрессивный француз, ранивший правоохранителя, был под воздействием наркотиков. Он предстанет перед судом 2 февраля.
В полицейском отчёте имеются снимки оружия. Оно похоже на средневековую саблю с прорезями на клинке,
Как ранее передавал NEWS.ru, нетрезвый житель Когалыма 30 января открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение.
Нападавший был ранен, он госпитализирован.