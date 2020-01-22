https://static.news.ru/photo/f50c153e-3cff-11ea-a5c0-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/Global Look Press

Неизвестные отправили послания с угрозами на имя министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра и министра госбюджета Джеральда Дарманина, потребовав отказаться от проведения в стране пенсионной реформы. К письмам были приложены два револьверных патрона.

Вы убеждаете Макрона в том, что этого достаточно, чтобы он отозвал свою реформу, иначе мы расправимся, — цитирует France Presse выдержку из текста послания.

Министры намерены сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

В прошлый раз письмо с угрозами поступило Ле Мэру и Дарманину в сентябре 2019 года. Тогда в конверт, помимо рукописного послания, были вложены три пули.

В декабре 2019 года из-за пенсионной реформы во Франции начались протесты. Большинство их участников составляют работники транспортной сферы и, в частности, железнодорожники. Их поддерживают педагоги школ и вузов, а также работники муниципальных служб. Во время забастовки 18 января полицейские применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Кроме того, они задержали около 40 протестующих, писал NEWS.ru.