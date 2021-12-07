Неприметный боец со всемирным заговором: фото с места стрельбы в МФЦ

Сегодня, 7 декабря, бывший военный Сергей Глазов открыл стрельбу в московском МФЦ. Злоумышленник застрелил сотрудника МФЦ и охранника. Ещё четверо получили ранения, в том числе десятилетняя София К.

В 14:50 Глазов вышел из дома, который находится на улице Коновалова. Для передвижения злоумышленник выбрал электровелосипед. С собой он взял сумку, в которой лежало оружие. Оно не зарегистрировано на стрелка.

Через 10 минут Сергей уже был у МФЦ «Рязанский». При входе в здание у него завязывается конфликт с охранником из-за медицинской маски. Сначала он стреляет в администратора, затем в охранника. Через некоторое время он открывает огонь по посетителям, среди которых две женщины, мужчина и школьница.

В здании сработала пожарная сигнализация. На шум и выстрелы прибежал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Злоумышленник попытался скрыться на велосипеде. Однако Домолаев обезвреживает Глазова и удерживает до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Позже в СМИ появилась информация о том, что преступник был не в себе. Мужчина, находясь у следователя, говорил о пандемии и всемирном заговоре. Оказалось, что мужчина является подполковником СВР в запасе и не был судим. Он пришёл в МФЦ, чтобы разобраться, почему ему перекрыли канализационные стояки. Кадры с места ЧП — в галерее NEWS.ru.