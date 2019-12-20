https://static.news.ru/photo/363ff3f8-2307-11ea-ac78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег К./vk.com

Фотография мужчины, предположительно устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве, оказалась фейковой. На самом деле на снимке изображён не Евгений Манюров, которого СМИ называют зачинщиком стрельбы, а житель Санкт-Петербурга Олег. К. Об этом сам мужчина рассказал изданию Life.

Ночью меня атаковали сообщениями, спрашивают <...> тебя завалили? Я даже не знаю, куда звонить и что делать. Похож там, но у меня такое строение лица, что на многих похож, — сообщил он журналистам.

Он добавил, что живёт в Петербурге, однако совсем недавно приезжал в Москву и сфотографировался. Снимок именно с этой поездки и распространяют в Сети и выдают за фото стрелка.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Тем временем мать Евгения Манюрова рассказала, что сын в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском языке.

Отец предполагаемого стрелка сообщил, что шокирован поступком сына. По словам мужчины, Евгений никогда не поддерживал с ним близких отношений. По его словам, он работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился восточный акцент, писал NEWS.ru.