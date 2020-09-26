Физик и правозащитник Юрий Орлов скончался

Физик и правозащитник Юрий Орлов, который основал Московскую Хельсинкскую группу вместе со Светланой Алексеевой, скончался. Ему было 96 лет. О случившемся 28 сентября сообщили представители пресс-службы правозащитной организации.
В Московской Хельсинкской группе отметили, что Орлов ушёл из жизни накануне.
Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением, — говорится на сайте организации.
Ещё в мае 2020 года Орлов обращался к МХГ со словами поддержки. В день рождения организации он подчёркивал важность действий в защиту прав человека. В МХГ заявили, что в 1976 году именно идея Орлова положила начало международного Хельсинкского движения. Согласно тому, что утверждал физик и мыслитель, граждане способны самостоятельно отслеживать соблюдение человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам.
Представители организации выразили скорбь вместе с родными и близкими Орлова, а также уважение его делу и памяти.
Как ранее писал NEWS.ru, актёр Московского академического театра сатиры Владимир Носачёв скончался в возрасте 80 лет.