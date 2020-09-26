Физик и правозащитник Юрий Орлов скончался

https://static.news.ru/photo/8147c4e6-0161-11eb-84c3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Орлов Фото: mhg.ru

Физик и правозащитник Юрий Орлов, который основал Московскую Хельсинкскую группу вместе со Светланой Алексеевой, скончался. Ему было 96 лет. О случившемся 28 сентября сообщили представители пресс-службы правозащитной организации.

В Московской Хельсинкской группе отметили, что Орлов ушёл из жизни накануне.

Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением, — говорится на сайте организации.

Ещё в мае 2020 года Орлов обращался к МХГ со словами поддержки. В день рождения организации он подчёркивал важность действий в защиту прав человека. В МХГ заявили, что в 1976 году именно идея Орлова положила начало международного Хельсинкского движения. Согласно тому, что утверждал физик и мыслитель, граждане способны самостоятельно отслеживать соблюдение человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам.

Представители организации выразили скорбь вместе с родными и близкими Орлова, а также уважение его делу и памяти.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр Московского академического театра сатиры Владимир Носачёв скончался в возрасте 80 лет.