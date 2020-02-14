20-летний британец Джек Уайтло, находясь на отдыхе на Филиппинах, въехал в дерево на скутере и погиб. Родные молодого человека обвинили в его смерти хостел, который предоставил транспортное средство.
Как
Хостел со своей стороны также выдвигал претензии к семье погибшего, требуя от родных Уайтло компенсации за разбитый скутер. Однако Lukay Resort принял решение отказаться от претензий по этическим соображениям. Местная полиция допускает, что молодой человек мог управлять скутером в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в феврале, как передавал NEWS.ru, российский турист погиб в Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен