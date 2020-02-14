https://static.news.ru/photo/54f15e2a-4f23-11ea-b22b-fa163e074e61_660.jpg Фото: booking.com

20-летний британец Джек Уайтло, находясь на отдыхе на Филиппинах, въехал в дерево на скутере и погиб. Родные молодого человека обвинили в его смерти хостел, который предоставил транспортное средство.

Как сообщает радио Sputnik, на дереве, в которое въехал турист, была вывеска хостела Lukay Resort c торчащими из неё гвоздями. Также отец погибшего заявил, что у сына не было водительских прав. Однако сотрудники хостела утверждают, что Джек Уайтло показал им удостоверение, перед тем как получить скутер. Родные туриста считают, что он бы остался жив, если бы ему не выдали транспортное средство.

Хостел со своей стороны также выдвигал претензии к семье погибшего, требуя от родных Уайтло компенсации за разбитый скутер. Однако Lukay Resort принял решение отказаться от претензий по этическим соображениям. Местная полиция допускает, что молодой человек мог управлять скутером в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в феврале, как передавал NEWS.ru, российский турист погиб в Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте.