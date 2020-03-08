https://static.news.ru/photo/387c88ca-6150-11ea-b274-fa163e074e61_660.jpg Руслан Жиганшин Фото: Руслан Жиганшин/vk.com

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели. Телефон молодого человека не доступен.

Спортсмену 27 лет. В 2012 году в паре с Викторией Синициной он стал чемпионом мира среди юниоров. В 2015-ом он с Еленой Ильиных выиграл титул чемпиона России, а также серебро командного зачёта ЧМ-2015. С 2017 года Жиганшин перешёл на тренерскую работу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии исчез украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко. Он отправился «покорять» стратовулкан Фудзияму 26 февраля, а 28 февраля с ним пропала связь. Погодные условия до сих пор не позволяют начать спасательную операцию.