Фигуранты дела петербургской ячейки «Сети» выступили с последним словом

https://static.news.ru/photo/d84b4e44-b151-11ea-9712-fa163e074e61_660.jpg Виктор Филинков и Юлий Бояршинов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В 1-м Западном окружном военном суде в Петербурге выступили с последним словом обвиняемые по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации) Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.

Признавший вину Бояршинов отказался от прений и воспользовался лишь возможностью сказать последнее слово. Он поблагодарил всех близких, которые его поддерживали всё время заключения.

Не могу сказать, что три года в СИЗО исключительно негативный опыт. Я за это время научился ещё больше ценить всех близких, которые поддерживали меня. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Хочу ещё раз подчеркнуть, что я никогда не разделял политических взглядов. Не разделяю сейчас. Рад, что моя деятельность не нанесла вреда другим людям, — сказал он.

Филинков использовал своё право участия в прениях. Большую часть он использовал для объяснения принципа работы ключей шифрования для мессенджеров. Протокол Jabber, который следствие ошибочно посчитало приложением, обеспечивает конфиденциальность, но не обеспечивает конспирацию, говорит подсудимый. Виновным себя он не считает.

Последнее слово Филинкова вышло эмоциональным.

Девять запрошенных лет — наверное, это признак какого-то уважения ко мне. Относительно других признавших вину — Юлика [Бояршинова], Игоря [Шишкина], — они действуют прагматично и, видимо, не верят в другой исход, и я их понимаю. Следует упомянуть других участвующих в деле: УФСБ, питерское, пензенское, МВД, которое выполняет приказы устные сотрудников ФСБ вообще без запинки, прокуратура, которую хватает только на то, чтобы писать отписки, чтобы пригласить полковника, чтобы он зачитал с бумажки, отказался от реплики, запросить девять лет, — сказал он.

По словам Филинкова, силовики из контрразведки якобы обещали ему 10 лет заключения и «непонятно, чья это инициатива — прокуратуры или ФСБ». Также он напомнил, что сотрудники СК «теряли все доказательства», а представители ФСИН «отказываются регистрировать повреждения» и «обещают, что видеозаписи не будут утеряны, а потом оказывается, что их удалили». Кроме этого, фигурант упомянул «суды, которые избрали меру и продлевали её» и «законодательную власть, которая пишет такие статьи».

Замарались все, как из этой ситуации выходить, я не знаю, — резюмировал Филинков.

Приговор по делу огласят 22 июня в 12:00.

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов вместе с фигурантами дела из Пензы обвиняются в причастности к террористическому сообществу (ч. 2 ст. 205.4 УК). ФСБ завела уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, увлекавшиеся страйкболом. По мнению ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и ЧМ-2018 по футболу. Ячейки сообщества якобы находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками, организованными ФСБ, и отказались от ранее сказанных слов.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как прошли прения по делу «Сети».