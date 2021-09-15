Фигуранту дела об отравлении москвичек арбузом предъявили обвинение

Фигуранта уголовного дела о смерти двух москвичек из-за отравления арбузом Антона Котова доставили в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Семья из четырёх человек отравилась, съев купленный в магазине арбуз. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.
Котов
Ранее сообщалось, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в магазине. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Между тем юрист предположил, что причиной летального исхода могло стать плохое качество воды, в которой мыли арбуз перед употреблением в пищу дома. А генеральный директор Областного центра дезинсекции заявил, что служба проводит все работы с соблюдением санитарных норм и дезинфектор сделал «всё правильно», действуя в строгом соответствии с инструкцией.